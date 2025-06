Posti di controllo nelle piazze San Domenico e Santa Nicolella sanzioni per oltre 26 mila euro

forma di illegalità e degrado. Durante le operazioni nelle piazze San Domenico e Santa Nicolella, sono state elevate sanzioni per oltre 26 mila euro, dimostrando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e ordine pubblico. Questi interventi rappresentano un passo importante nella tutela della comunità, rafforzando la fiducia dei cittadini nella capacità delle istituzioni di mantenere un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

Proseguono i controlli straordinari del territorio coordinati dalla polizia in tutto il territorio cittadino. In particolare, giovedì e venerdì mattina, è stata realizzata nella zona del centro storico un’attività di controllo integrato del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire ogni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: controllo - posti - piazze - domenico

Posti di controllo in piazza San Domenico e piazza Santa Nicolella, sanzioni per oltre 26 mila euro; Controlli antidroga, arrestati due pusher beccati in strada con marijuana e cocaina; Torino, controlli cardiologici completi e gratuiti per tre giorni in piazza Vittorio Veneto: come funziona.

Piazza San Domenico pedonale: verso l'avvio del telecontrollo h24 - BolognaToday - Tutti i giorni, 24 ore su 24, è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta ai veicoli non ... bolognatoday.it scrive

Parte l’operazione ’piazze pulite’. Dal 15 febbraio vietata la sosta in Provenzano e a San Domenico - Dal 15 febbraio vietata la sosta in Provenzano e a San Domenico ... Da lanazione.it