Posti di controllo in piazza San Domenico e piazza Santa Nicolella sanzioni per oltre 26 mila euro

In un impegno costante per garantire sicurezza e ordine, le autorità hanno intensificato i controlli nelle aree di Piazza San Domenico e Piazza Santa Nicolòla, sanzionando con oltre 26 mila euro di multe. Giovedì e venerdì mattina, il centro storico ha visto un’azione coordinata dalla polizia per contrastare e prevenire ogni forma di illegalità, dimostrando che la tutela della comunità resta una priorità assoluta.

Proseguono i controlli straordinari del territorio coordinati dalla polizia in tutto il territorio cittadino. In particolare, giovedì e venerdì mattina, è stata realizzata nella zona del centro storico un’attività di controllo integrato del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire ogni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Posti di controllo nelle piazze San Domenico e Santa Nicolella, sanzioni per oltre 26 mila euro

