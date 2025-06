Poste Italiane cerca consulenti finanziari | candidature entro il 13 luglio

Se sei un laureato o laureando motivato a intraprendere una carriera nel settore finanziario, questa è l'opportunità che fa per te! Poste Italiane cerca giovani talenti da inserire nella provincia di Forlì-Cesena come consulenti finanziari, offrendo formazione mirata e possibilità di crescita professionale. Non perdere questa occasione: candidati entro il 13 luglio e inizia il tuo percorso con un leader del settore!

Poste Italiane ricerca in provincia di Forlì-Cesena laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

