Porto Mantovano smantellato ‘cantiere degli orrori’ | lavoratori clandestini violazioni sulla sicurezza e documentazione falsa

Porto Mantovano, 28 giugno 2205 – Un'operazione congiunta di Carabinieri e Ispettorato del Lavoro ha smantellato il cosiddetto "cantiere degli orrori", rivelando un vero e proprio sistema di sfruttamento. Tra violazioni di sicurezza, lavoratori clandestini e documentazione falsa, si è scoperto un scenario inquietante che mette a rischio la legalità e la sicurezza nel territorio. Questa azione dimostra come le autorità siano determinate a garantire ambiente di lavoro trasparente e sicuro per tutti.

Mantova, 28 giugno 2205 – Carabinieri di Porto Mantovano, Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) dei Carabinieri e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova-Cremona insieme per un’importante operazione di controllo finalizzata alla verifica delle condizioni di lavoro ed alla regolarità dei cantieri edili presenti nel territorio comunale, in particolare nelle nuove zone in espansione urbanistica. L’azione congiunta ha permesso di individuare un vero e proprio ‘cantiere degli orrori’, dove su cinque lavoratori controllati, ben quattro sono risultati non regolari sul territorio nazionale, in evidente violazione dell’art. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Porto Mantovano, smantellato ‘cantiere degli orrori’: lavoratori clandestini, violazioni sulla sicurezza e documentazione falsa

In questa notizia si parla di: porto - mantovano - cantiere - orrori

Incinta al nono litiga sul tetto con il compagno: salvata in extremis a Porto Mantovano, lui voleva suicidarsi - In un pomeriggio di tensione a Porto Mantovano, una lite tra una giovane coppia sul tetto si è trasformata in un dramma imminente.

Porto Mantovano, smantellato ‘cantiere degli orrori’: lavoratori clandestini, violazioni sulla sicurezza e documentazione falsa.

Porto Mantovano, smantellato ‘cantiere degli orrori’: lavoratori clandestini, violazioni sulla sicurezza e documentazione falsa - Mantova, 28 giugno 2205 – Carabinieri di Porto Mantovano, Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) dei Carabinieri e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Mantova- Secondo ilgiorno.it

Operai in nero e irregolarità in serie: i carabinieri smantellano un cantiere degli orrori a Porto Mantovano - PORTO MANTOVANO Nei giorni scorsi la Stazione Carabinieri di Porto Mantovano, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) dei Carabinieri e ... Lo riporta vocedimantova.it