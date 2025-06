Porto di Salerno prosegue il prolungamento del Molo Manfredi

Il porto di Salerno si prepara a un nuovo capitolo di crescita con il prolungamento del Molo Manfredi, un intervento che rafforza la sua vocazione internazionale. Le immagini di Antonio Capuano testimoniano i progressi: la palificata centrale si staglia come simbolo di un progetto ambizioso, destinato a migliorare la funzionalità e l’attrattività delle infrastrutture portuali. Un investimento strategico che porterà vantaggi concreti per la comunità e il turismo locale.

Proseguono i lavori per il prolungamento del Molo Manfredi a Salerno. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, è in corso la realizzazione della palificata centrale per l'ancoraggio delle barre alle palancole per la banchina lato attracco navi da crociera e lato porto turistico di Santa Teresa. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it