Porti | il Pd attacca Due anni di commissariamenti governo incapace e centrodestra paralizzato

A due anni di commissariamenti e paralisi, il PD ligure denuncia un governo incapace di sbloccare i porti di Genova e Savona. La mancata gestione e le decisioni rivelano un immobilismo che penalizza l’economia locale e il futuro del sistema portuale. È ora di cambiare marcia e rilanciare concretamente le infrastrutture strategiche della regione!

Il Partito Democratico ligure torna a denunciare lo stallo nella governance dei porti di Genova e Savona, dopo la proroga del commissariamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l’azzeramento del Comitato di Gestione deciso dal Ministero delle Infrastrutture. “A. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

