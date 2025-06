popoli pop cult festival tra colori sapori e musica dal marocco

Il Popoli Pop Cult Festival di Bagnara si conferma anche quest’anno un vivace melting pot di colori, sapori e musica provenienti da tutto il mondo. La 17ª edizione promette un viaggio tra culture diverse, con eventi che coinvolgono tutti i sensi: dall’arte alla gastronomia, dal ritmo alle tradizioni. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, dove l’energia delle diversità ci unisce in un’unica grande celebrazione globale.

Bagnara continua a colorarsi per la 17esima edizione del Popoli Pop Cult Festival, l'appuntamento con le culture e la gastronomia internazionali. Oggi si comincia alle 17 al parco dei Prati di Sant'Andrea con 'Una boccata d'arte' e l'inaugurazione di un'opera d'arte site specific di Vica Pacheco. Dalle 19, poi, torna il concorso gastronomico 'Eurovo per Popoli 2025' con premiazione alle 21.15 in piazza Marconi. La serata sarà animata da musica marocchina: dopo le 21.15 in piazza Marconi si esibisce l'ensemble Yassin El Mahi, alle 21.30 alla Rocca Sforzesca il duo Omid&Arne. Lungo le strade musicisti dj set, danze e artisti di strada.