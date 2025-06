Ponza ottenuti il finanziamento per il rifacimento da zero dell' Ic Carlo Pisacane

Ponza si prepara a una rinascita educativa grazie a un importante finanziamento di 2.320.000 euro ottenuto dalla Provincia di Latina. Con questo investimento, l'ITC Carlo Pisacane sarà ricostruito da zero, offrendo un ambiente moderno e sicuro per studenti e insegnanti. Un progetto ambizioso che trasformerà il volto dell’istruzione sull’isola, tornando a essere un punto di riferimento. Il futuro della scuola è in arrivo, e promette di portare innovazione e crescita.

Sará praticamente costruito da zero l'edificio scolastico Itc Carlo Pisacane a Ponza. Sarà pissibile grazie all'intervento della Provincia di Latina che ha ottenuto un importante finanziamento complessivo di 2.320.000 euro. Questi fondi serviranno a demolire e ricostruzione dell’edificio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Ponza, alla nuova scuola un finanziamento di 2,3 milioni

Oltre 2,3 milioni di euro perla nuova scuola a Ponza.

Ponza, alla nuova scuola un finanziamento di 2,3 milioni - Il Sindaco di Ponza Francesco Ambrosino ha, subito dopo il crollo del terrazzo di un'aula del plesso scolastico, cercato di attivarsi per reperire i fondi necessari e l'occasione è giunta proprio col ...

finanziati 2,3 milioni per demolizione e ricostruzione dell'itc carlo pisacane a ponza, nuova scuola più sicura e sostenibile - La provincia di Latina ottiene 2,32 milioni di euro per ricostruire l'istituto tecnico commerciale Carlo Pisacane di Ponza con una struttura sicura, sostenibile e moderna, grazie al bando Musumeci