Pontieri di nuovo in Kosovo | obiettivo stabilità e sicurezza garantendo la libertà di movimento a tutti

I pontieri tornano in Kosovo con un obiettivo chiaro: rafforzare la stabilità e la sicurezza, garantendo a tutti il diritto di movimento. Ogni giorno, lavorano instancabilmente per livellare strade, manutenzionare infrastrutture militari e civili, e consolidare il terreno per reti viarie strategiche. Di recente, i loro interventi si sono concentrati sull’area di Novo Selo e sull’aeroporto, dimostrando impegno costante per un Kosovo più stabile e sicuro.

Ogni giorno escono per andare a livellare strade, fare manutenzione a infrastrutture militari e civili, consolidare il terreno per le reti viarie e, di recente, sono all’opera per sistemare il terreno vicino alla loro base, a Novo Selo, e per l’area aeroportuale dove vengono scaricate le merci. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it