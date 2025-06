Ponticelli sulla ciclabile ci siamo | Adesso risolviamo il problema

Finalmente si apre una nuova fase per la sicurezza dei ciclisti e pedoni lungo il fiume Tronto a Monteprandone. Dopo mesi di attesa e impegno, i ponticelli di legno ammalorati saranno sistemati, garantendo un collegamento sicuro e continuo sulla pista ciclo-pedonale. Un risultato che dimostra come l’unione tra amministrazione e comunità possa superare le difficoltà . Ora, non resta che attendere i lavori conclusi per ridare vivacità e sicurezza alla nostra amata ciclabile.

Verso una soluzione definitiva la sistemazione dei due ponticelli di legno ammalorati lungo la pista ciclo pedonale sull’argine del fiume Tronto in territorio di Monteprandone, uno dei quali era rimasto chiuso per circa 5 mesi. Grazie all’interessamento dell’Amministrazione comunale, nonostante non fosse di propria competenza, sono stati trovati i fondi necessari per procedere alla messa in sicurezza delle due strutture che si trovano, rispettivamente, ai confini con San Benedetto a est e ai confini con Monsampolo a ovest. Il Genio civile ha disposto un contributo di 20mila euro e il Bim Tronto ne ha aggiunti altri 1500 ed a giorni avranno inizio i lavori con il coordinamento dell’ufficio tecnico del comune di Monteprandone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ponticelli sulla ciclabile, ci siamo: "Adesso risolviamo il problema"

