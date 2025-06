Ponteranica lunedì una fiaccolata per ricordare la 14enne | sarà lutto cittadino

Una fiaccolata per ricordare la 14enne trovata senza vita nell’ex fabbrica Reggiani è in programma lunedì sera alle 20,30 a Ponteranica. Il giorno stesso sarà lutto cittadino. “Invitiamo tutta la comunità e chi l’ha conosciuta a partecipare – si legge in un messaggio che sta circolando sui social in merito alla fiaccolata -. Ci troveremo all’ ingresso delle Scuole Medie Don Milani e dopo un cammino svolto nel silenzio ci riuniremo all’anfiteatro dietro la Chiesa della Ramera per un momento di raccoglimento. È stato espresso il desiderio di far sentire il cordoglio di tutti alla sua famiglia. Chiediamo a chi vuole di portare una candela o lumino”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ponteranica, lunedì una fiaccolata per ricordare la 14enne: sarà lutto cittadino

