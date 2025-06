ponte lambro accelera studentato da 200 posti al posto del progetto piano

Il futuro di Ponte Lambro si illumina con un nuovo polo universitario: un studentato da 200 posti letto prenderà vita nell’immobile comunale di via Ucelli de Nemi, grazie alla proposta di project financing di GE City Srl Impresa Sociale. Riparte così il progetto, dopo aver riacquistato quota, trasformando l’area in un punto di riferimento per giovani studenti e crescita culturale. L’obiettivo è creare un ambiente accogliente e funzionale che favorisca il talento e l’innovazione.

Riprende quota il progetto dello studentato a Ponte Lambro. L’immobile comunale di via Ucelli de Nemi 23, 24, 25 e 26 sarà completato e riqualificato, per dare vita a una residenza universitaria da 200 posti letto. La Giunta, nella seduta di ieri, ha deliberato l’interesse pubblico per la proposta di project financing, presentata da GE City Srl Impresa Sociale. Oltre a camere singole e doppie, per un totale di 200 posti letto, il progetto dello studentato di Ponte Lambro prevede laboratori per l’inserimento lavorativo e spazi per attività culturali aperte al quartiere. Inoltre, saranno realizzati servizi per la collettività, dal portierato sociale al bar, dalla sala multifunzionale allo spazio per co-working. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it