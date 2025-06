Ponte della Veggia | | I tempi sono rispettati

Dopo la chiusura del Ponte della Veggia, le amministrazioni di Sassuolo e Casalgrande tracciano un primo bilancio positivo. Sebbene alcune criticitĂ persistano, i lavori stanno rispettando i tempi previsti, offrendo speranza di una soluzione efficace in tempi brevi. I sopralluoghi confermano che il cantiere procede regolarmente, e il rispetto del calendario rappresenta un passo importante verso il ripristino della sicurezza e della normalitĂ .

Non che sia tutto ok, dal momento che qualche criticitĂ permane, ma poteva andare peggio. Due settimane dopo la chiusura del ponte della Veggia, il primo bilancio tracciato dalle amministrazioni comunali di Sassuolo e Casalgrande, che ieri hanno fatto un sopralluogo ha ottenuto riscontri incoraggianti soprattutto per quanto riguarda la tempistica dei lavori. Il cantiere, infatti, procede regolarmente, ed è in linea con il calendario prestabilito, che fissa la riapertura il 16 agosto. "Siamo consapevoli dei disagi – sottolinea il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – ci stiamo impegnando al massimo per rispettare i tempi e limitare l'impatto sul traffico.