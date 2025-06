Pomeriggio 5 News non chiude prima Alessandra Viero sta facendo meglio di Myrta Merlino

In un panorama televisivo sempre più competitivo, Pomeriggio 5 News si conferma una certezza, sfatando le voci di chiusura anticipata. Gli ascolti in crescita e le parole di fonti interne Mediaset garantiscono il proseguimento fino a luglio, con un occhio alla ristrutturazione dello storico Studio Palatino 1 di Roma. Un segnale di stabilità e determinazione, che promette ancora tanto intrattenimento e informazione per i telespettatori italiani.

Fonti interne a Mediaset smentiscono la chiusura anticipata di Pomeriggio 5 News: gli ascolti sono in crescita e il programma andrà avanti fino a luglio come previsto. Poi, i lavori di ristrutturazione dello studio Palatino 1 di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

CANALE 5: POMERIGGIO 5 NEWS CHIUDE COME PREVISTO, NESSUN ANTICIPO PER FLOP - Canale 5 annuncia con chiarezza: Pomeriggio 5 News non chiude in anticipo e continuerà fino all’11 luglio, come stabilito dai nuovi palinsesti.

Pomeriggio Cinque News, la versione estiva del programma pomeridiano di Canale 5 condotta da Alessandra Viero, sembra chiuderà i battenti prima del previsto. Tutto sarebbe accaduto nelle e sembrerebbe una scelta arrivata dai vertici Mediaset:

Pomeriggio 5 chiude venerdì 4 luglio Da lunedì 7 alle 16.45 previsti i film In prima TV ROSAMUNDE PILCHER il desiderio di Amy #AscoltiTv #Pomeriggio5

Pomeriggio 5 News chiude prima del previsto, che mazzata per Alessandra Viero