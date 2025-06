Pomellato Collezione 1967 | il manifesto in Alta Gioielleria

Pomellato Collezione 1967 è il manifesto dell’alta gioielleria che unisce tradizione e innovazione, celebrando l’indipendenza creativa della maison. Fondata su uno spirito libero, questa collezione trasforma Milano in un laboratorio di sperimentazione estetica, offrendo pezzi anticonvenzionali che riscoprono l’essenza del lusso. Un vero e proprio tributo all’evoluzione della gioielleria italiana, destinato a conquistare con la sua audace bellezza...

Una collezione di Alta Gioielleria che non solo celebra la storia, ma ne distilla l’essenza. Questo è Collezione 1967 per Pomellato, un omaggio all’indipendenza creativa della maison che, fondata su uno spirito libero, ha trasformato Milano in un laboratorio di sperimentazione estetica. Tra tradizione orafa e linguaggio contemporaneo, ogni creazione nasce dalla maestria italiana e si propone come una nuova forma di lusso: anticonvenzionale, giocosa, architettonica. La collezione si articola in 75 pezzi unici che attraversano tre decenni fondamentali per Pomellato: gli anni Settanta con le rivoluzionarie catene; gli Ottanta segnati dal design scultoreo; e, infine, i Novanta, dominati dalla padronanza del colore. 🔗 Leggi su Panorama.it