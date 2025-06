Polveriera Marche

Le Marche si surriscaldano come una polveriera pronta a esplodere: tra tensioni politiche e incomprensioni, il countdown per le elezioni regionali si avvicina, promettendo uno spettacolo di fuoco. Ma è davvero il momento di perdere la calma o possiamo ancora trovare un equilibrio? Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa battaglia acceso e quali sono le sfide che attendono questa regione in vista del voto.

Calma, rilassiamoci un po’: fa caldo, non agitiamoci troppo. Mancano piĂą o meno cento giorni alle elezioni regionali nelle Marche, e giĂ volano gli stracci. Troppi. La data del voto ancora non si conosce, e si litiga perfino su quella. Le Marche saranno anche il nuovo Ohio d’Italia, ma qui si rischia davvero di esagerare. La coalizione di centrodestra attacca duramente lo sfidante Ricci (Pd), accusandolo di essersi collegato in TV senza cinture di sicurezza mentre era in auto. Ricci smentisce. Fratelli d’Italia lo accusa di mentire e costruisce lo slogan: “Uno così non può guidare le Marche”. Lui e il Pd rispondono: “Siete specialisti delle bufale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polveriera Marche

In questa notizia si parla di: marche - polveriera - ricci - italia

Base Popolare, dimissioni in massa: Spacca nel mirino dell’assemblea per le voci sulla candidatura del genero.

Polveriera Marche - Mancano più o meno cento giorni alle elezioni regionali nelle Marche, e già volano gli stracci. msn.com scrive

Marche, il campo largo va unito al voto con Ricci: nasce l’Alleanza del cambiamento - 19 sigle, dal Pd a M5S a Avs, + Eu e Italia Viva, firmano ad Ancona il programma comune. Come scrive msn.com