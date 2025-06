Polisportiva Edera in lutto muore storico dirigente e insegnante di educazione fisica | Ha testimoniato i più alti valori dello sport

La comunità sportiva di Forlimpopoli piange la perdita di Renzo Forgani, figura emblematica e ispiratrice per generazioni di atleti e insegnanti. La sua dedizione allo sport e ai valori civici ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di tutti. A ricordarlo interviene anche il suo impegno come educatore, che ha plasmato non solo atleti, ma anche persone. La sua eredità resterà viva nei ricordi e nelle azioni di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

E' morto all'età di 83 anni Renzo Forgani, storico dirigente sportivo legato alla polisportiva Edera. Forgani si trovava ricoverato all'Hospice di Forlimpopoli, la morte è sopraggiunta due sere fa. Tantissimi gli sportivi che si sono formati sotto la sua guida. A ricordarlo interviene anche il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: polisportiva - edera - storico - dirigente

