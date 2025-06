Poggio si dimette parla l’avvocato Gabrielli | Nessun reato grave ora potrà chiarire tutto

In un momento delicato per la politica locale, Federica Poggio si dimette dall’incarico di assessora alla Cultura di Fiumicino. L’avvocato Gabrielli assicura che, nonostante l’avviso di garanzia, non ci sarebbero reati gravi e che presto potrà chiarire ogni dubbio. La vicenda scuote l’amministrazione, ma la difesa di Poggio punta a ripristinare la verità e la sua reputazione. La parola ora passa alla giustizia.

Fiumicino, 28 giugno 2025 – Federica Poggio ha presentato le dimissioni irrevocabili dall’incarico di assessora alla Cultura del Comune di Fiumicino. Una decisione sofferta, maturata dopo l’avviso di garanzia notificatole nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza sui presunti episodi di corruzione legati agli appalti per l’accoglienza dei migranti. A difenderla pubblicamente è ora il suo avvocato, Massimiliano Gabrielli, che chiarisce i contorni della vicenda e i motivi alla base della scelta: “Abbiamo concordato nella opportunità per lei di fare un passo indietro, necessario a chiarire la sua posizione senza interferenze e mettendosi a completa disposizione della magistratura”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

