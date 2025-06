Pogba scoppia in lacrime! VIDEO virale l’ex Juventus ha reagito così al momento della firma con il Monaco

Il ritorno di Paul Pogba in Ligue 1 ha fatto emozionare i tifosi di tutto il mondo: il video virale delle sue lacrime alla firma con il Monaco ha catturato il cuore di molti. Dopo un percorso turbolento, l’ex Juventus ha ritrovato una nuova casa, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La scena, intensa e carica di significato, ci ricorda quanto il calcio possa essere una vera e propria montagna russa di emozioni.

Pogba è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Monaco, tornando in pista dopo la fine con la Juve. Ecco le lacrime alla firma – VIDEO. Paul Pogba è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Monaco, ritrovando così una squadra dopo la fine (burrascosa) della sua avventura 2.0 con la Juventus. Attraverso i propri canali ufficiali, il club monegasco ha mostrato le immagini della firma del Polpo.? pic.twitter.comTxC84ZsOTN — AS Monaco?? (@ASMonaco) June 28, 2025 Video che è diventato subito virale, perché il centrocampista francese è scoppiato in lacrime al momento del sigillo sull’accordo, quasi a sfogare un periodo parecchio complicato per lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com