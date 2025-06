Pogba riparte dal Principato | il Monaco lo accoglie la Ligue 1 lo scopre

che la sua carriera è stata costellata da grandi successi in Premier League, Serie A e Champions League. Ora, il suo arrivo al Monaco rappresenta una svolta emozionante, un’opportunità di riscatto e di nuove sfide nel cuore della Francia. Una scelta che promette di riaccendere la passione e di rivelare un Pogba ancora più determinato a lasciare il segno. La Ligue 1 si prepara a vivere un capitolo tutto da scrivere con lui protagonista.

Dopo mesi di attesa e silenzio, Paul Pogba torna a respirare l’aria del grande calcio. Lo fa in un contesto inedito per lui ma carico di promesse: il centrocampista francese ha infatti scelto l’AS Monaco per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il contratto, ufficializzato dal club con una nota secca ma significativa, ha validità fino al 30 giugno 2027. È la prima volta che Pogba calcherà i campi della Ligue 1, un paradosso se si pensa che tutto era cominciato proprio in Francia, sui campi del Le Havre, prima che il Manchester United ne intercettasse il talento ancora acerbo. Dalla squalifica al riscatto: Pogba vuole tornare protagonista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it