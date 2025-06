Pogba riparte dal Monaco contratto fino al 2027

Dopo un periodo di infortuni e incertezze, Paul Pogba riparte dal Monaco, firmando un contratto fino al 2027. Il talento francese, simbolo di rinascita e determinazione, torna in campo per riscrivere il proprio futuro e riportare entusiasmo nel calcio internazionale. La sua avventura nel Principato si apre con la promessa di una nuova sfida: un capitolo tutto da scrivere, ricco di emozioni e successi.

(Adnkronos) – Paul Pogba torna a giocare. Il 32enne centrocampista francese è un nuovo calciatore del Monaco, che annuncia l'ingaggio con un video sui social: 'la rinascita' è il fil rouge del messaggio del club del Principato. Pogba ha firmato un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2027. Il centrocampista si rimette in pista dopo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: pogba - monaco - contratto - riparte

Pogba torna in campo? Dybala chiama la Serie A, all'estero si muove il Monaco - Dopo infortuni e attese, il ritorno di Pogba e Dybala in campo si avvicina, alimentando le speranze dei tifosi italiani e internazionali.

#Pogba riparte dal #Monaco: contratto biennale, chiusura ad un passo Vai su X

? Pogba riparte dal Monaco: accordo imminente ? https://tinyurl.com/2dffgb63 ? di Virgilio Covelli Vai su Facebook

Pogba riparte dopo Juve e squalifica, video e annuncio del nuovo club; C’è l’annuncio ufficiale: Paul Pogba è un nuovo giocatore del Monaco; Monaco-Pogba, ora è ufficiale: le prime parole del francese.

Pogba riparte dal Monaco, contratto fino al 2027 - Il 32enne centrocampista francese è un nuovo calciatore del Monaco, che annuncia l'ingaggio con un video sui social: 'la rinascita' è il fil rouge del messagg ... Scrive msn.com

Paul Pogba riparte dal Monaco: giocherà con il cugino di un condannato per l'estorsione ai suoi danni - Paul Pogba torna finalmente in campo dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping che inizialmente doveva essere di quattro anni. Segnala msn.com