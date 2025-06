Paul Pogba riparte da Montecarlo: ufficiale il suo approdo al Monaco. Dopo mesi di incertezza, il centrocampista francese torna sotto i riflettori, prontosi a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Con un contratto biennale, Pogba si prepara al debutto in Ligue 1, segnando il ritorno di un talento che promette di stupire ancora una volta nel calcio internazionale. La scena è pronta per il suo grande ritorno...

Dopo mesi d’ombra, Paul Pogba torna sotto i riflettori. E lo fa scegliendo una nuova casa, il Principato, per rimettere insieme i pezzi di una carriera che sembrava irrimediabilmente compromessa. L’ AS Monaco ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista francese con un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2027. È l’inizio di un nuovo capitolo per uno dei talenti più discussi del calcio moderno. Debutto assoluto in Ligue 1: un ritorno (quasi) alle origini. Può sembrare incredibile, ma nonostante le radici francesi, Pogba non aveva mai giocato in Ligue 1. Cresciuto nel settore giovanile del Le Havre, è poi esploso a livello internazionale prima con il Manchester United e poi con la Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com