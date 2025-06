Pogba Monaco manca pochissimo al ritorno del Polpo nel grande calcio | fatto quest’altro importante passaggio in attesa dell’ufficialità!

Il ritorno di Paul Pogba nel grande calcio è ormai alle porte: il grande colpo del Monaco si avvicina ufficialmente. Dopo mesi di attesa e incertezze, l’ex Juve ha firmato il contratto che lo legherà al club del Principato, segnando una nuova entusiasmante tappa della sua carriera. Il mondo del calcio propone ancora sorprese e grandi emozioni: l’attesa è quasi finita, e il futuro di Pogba si tinge di Monaco.

Pogba Monaco, l’ex Juve vicinissimo al club del Principato: prima dell’ufficialità arriva quel passaggio che suggella l’accordo. Il futuro di Paul Pogba è stato finalmente definito. Dopo mesi di incertezza legata alla sua squalifica per doping, il centrocampista francese ripartirà finalmente dalla Ligue 1: come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista ha apposto la firma sul contratto che lo legherà al Monaco. Questa ratifica è arrivata dopo il completamento delle visite mediche. Adesso si attende solo l’ annuncio ufficiale dell’ingaggio dell’ex Juve a parametro zero: quest’atto potrebbe arrivare sempre oggi, ma più tardi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com