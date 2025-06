Pogba Monaco l’ex Juve ritrova squadra dopo la fine con i bianconeri | messaggi di McKennie Vlahovic e Weah Cosa hanno scritto al Polpo – GALLERY

Dopo un percorso ricco di sfide e successi, Paul Pogba torna protagonista in Ligue 1 con il Monaco, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. I suoi ex compagni alla Juventus, McKennie, Vlahovic e Weah, hanno voluto celebrare questo momento speciale con messaggi di affetto e stima sui social. Una gara di solidarietà e rispetto che dimostra quanto Pogba sia rimasto nel cuore di chi ha condiviso con lui momenti indimenticabili.

Pogba Monaco: i suoi ex compagni alla Juve McKennie, Vlahovic e Weah hanno scritto questi messaggi al Polpo – GALLERY. Paul Pogba è ufficialmente un nuovo giocatore del Monaco, tornando così in pista dopo la fine della sua seconda esperienza con la maglia Juve. Attraverso i propri social, i suoi ex compagni in bianconero hanno voluto dedicare un messaggio al Polpo per il suo ritorno in campo, in Ligue 1: trattasi di Weah, Vlahovic e McKennie, che hanno festeggiato questa importantissima notizia. Ecco cosa hanno scritto al centrocampista. Questo il comunicato del Monaco – « Originario di Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), Paul Pogba ha iniziato ad allenarsi al Le Havre AC prima di proseguire al Manchester United, dove ha esordito tra i professionisti nel 2011.

In questa notizia si parla di: monaco - juve - pogba - fine

Translate post#Pogba ha firmato con il #Monaco Nuova avventura dopo la fine con la #Juventus Vai su X

Calcio News 24. half.cool · Lofi Return. Pogba riparte dalla Francia: accordo con il Monaco per un biennale! L’ex Juve torna in Ligue 1 e giocherà la prossima Champions League #Pogba #Monaco #ChampionsLeague #Calciomercato #Ligue1 Vai su Facebook

Ufficiale Paul Pogba al Monaco - Il Monaco ha ufficializzato l’ingaggio di Paul Pogba, l’ex bianconero che ha firmato un contratto biennale per rilanciare la sua carriera dopo tre stagioni di sostanziale stop a causa di una ... Come scrive msn.com

Pogba in lacrime dopo la firma con il Monaco: il commovente video è virale sui social - Scontata la squalifica per doping, l'ex Juve ha deciso di ripartire dal club del Principato e non è riuscito a trattenere l'emozione: tutti i dettagli ... Si legge su msn.com