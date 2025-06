Pogba Monaco adesso è anche ufficiale | l’ex Juve è un nuovo giocatore del club del Principato L’annuncio e tutti i dettagli nel comunicato – VIDEO

Il ritorno di Paul Pogba in campo è finalmente realtà: dopo mesi di attesa e incertezza, il "Polpo" veste nuovamente i colori del Monaco, club che ha ufficializzato il suo acquisto con un contratto biennale. Un nuovo capitolo per uno dei talenti più discussi e amati del calcio internazionale, pronto a riscrivere il suo destino nel Principato. Tutti i dettagli e le emozioni dell’annuncio nel nostro approfondimento.

Pogba Monaco, l’ex Juve è ufficialmente un nuovo giocatore del club del Principato: l’annuncio ufficiale del ritorno in campo del “Polpo”. Il futuro di Paul Pogba è stato finalmente definito. Dopo mesi di incertezza legata alla sua squalifica per doping, il centrocampista francese ripartirà finalmente dalla Ligue 1: è ufficiale, infatti, il suo approdo al Monaco, con cui ha firmato un contratto di due anni. Questo è il comunicato ufficiale dell’ingaggio a parametro zero del “Polpo”. COMUNICATO – « Originario di Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), Paul Pogba ha iniziato ad allenarsi al Le Havre AC prima di proseguire al Manchester United, dove ha esordito tra i professionisti nel 2011. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba Monaco, adesso è anche ufficiale: l’ex Juve è un nuovo giocatore del club del Principato. L’annuncio e tutti i dettagli nel comunicato – VIDEO

