Pogba lacrime di liberazione al momento della firma con il Monaco – VIDEO

Un ritorno che commuove il mondo del calcio: Paul Pogba, dopo una lunga assenza, esplode in lacrime di gioia al momento della firma con il Monaco. Un’emozione pura, un simbolo di rinascita e speranza per il campione francese. I sentimenti di liberazione si mescolano alla determinazione di ripartire: questa firma segna un nuovo capitolo della sua carriera, lasciando tutti senza parole e con il cuore colmo di entusiasmo.

Le lacrime di Pogba al momento della firma con il Monaco: dopo due anni lontano dai campi tornerà a giocare e non trattiene l'emozione Lacrime di emozione e di liberazione per Paul Pogba, che torna ufficialmente a giocare dopo quasi due anni lontano dai campi. Il centrocampista francese ha firmato un contratto biennale con il .

Pogba scoppia in lacrime! VIDEO virale, l’ex Juventus ha reagito così al momento della firma con il Monaco - Il ritorno di Paul Pogba in Ligue 1 ha fatto emozionare i tifosi di tutto il mondo: il video virale delle sue lacrime alla firma con il Monaco ha catturato il cuore di molti.

Pogba in lacrime dopo la firma con il Monaco: il commovente video è virale sui social - Scontata la squalifica per doping, l'ex Juve ha deciso di ripartire dal club del Principato e non è riuscito a trattenere l'emozione: tutti i dettagli ... msn.com scrive

Pogba scoppia in lacrime: il VIDEO del Monaco - Un momento carico di emozione ha segnato l’inizio della nuova avventura di Paul Pogba con la maglia dell’AS Monaco. Lo riporta ilbianconero.com