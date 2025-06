Pogba a Monaco perseguitato dal passato | giocherà con Magassa il cui cugino tentò di sequestrarlo

L'arrivo di Paul Pogba al Monaco segna una nuova fase della sua carriera, ma il passato oscuro sembra perseguitarlo. Accanto a lui, Magassa, che porta con sé un legame complicato con la famiglia Pogba, dopo un tentato sequestro che ha scosso il mondo del calcio nel 2022. Un ritorno alle scene sportive che promette emozioni e tensioni: scopriamo insieme cosa riserva il futuro di questa intricata vicenda.

