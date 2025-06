Poche scontate parole ma tanti soldi la Nato approva l' aumento al 5% del Pil a pagarne il conto saranno i popoli europei

In un mondo sempre più instabile, pochi sconti e molti rischi: la NATO approva l'aumento al 5% del PIL per la difesa, lasciando i popoli europei a pagare il conto. I nostri governanti sembrano temere scenari di crisi imminente, alimentando un clima di allarmismo mai visto nemmeno durante la Guerra Fredda. Nei giorni 25 e 26 giugno, L'Aia ha ospitato il più importante incontro annuale della NATO, segnando una fase cruciale per il futuro della sicurezza europea.

I nostri Governanti sembrano essere convinti che, in questo momento, le possibilità di dover applicare l'art. 5 sono molto elevate, con un allarmismo che non si avvertiva neanche durante la Guerra Fredda Nei giorni 2526 giugno, a L'Aia, si è svolto il più importante meeting annuale della NAT.

