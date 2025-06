Pizziche e tarantelle dei Briganti nell’arena del Parco Lago Nord

Preparati a immergerti in una notte di tradizione e passione con i Briganti, protagonisti della magica Santu Paulu de le Tarante. Nell’incantevole scenario del Parco Lago Nord, la pizzica salentina prenderà vita attraverso musica, danze e canti che risveglieranno l’anima del Sud Italia. Un evento imperdibile: quattro ore di emozioni tra tarantelle, tammuriate e storie di lotta e amore. Vieni a ballare e cantare sotto le stelle!

Nella magica notte di Santu Paulu de le Tarante, sul palco e attorno al Parco Lago Nord arriva la pizzica salentina con i Briganti, storica formazione nata per diffondere musica e cultura del Sud Italia: per quattro ore la band intratterrà il pubblico a suon di pizziche, tarantelle, tammuriate, canti di lotta e di amore. Stasera dalle 21 all’una di notte si ballerà e si canterà nell’arena estiva all’interno del polmone verde di Paderno Dugnano che resterà aperta fino al 7 settembre con musica, teatro, dj set, eventi gastronomici, natura e relax. Un’arena che lo scorso anno ha accolto migliaia di spettatori e che nei primi weekend di programmazione ha fatto il tutto esaurito, confermandosi come una delle location più amate della metropoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it