Pizza Festival a Falconara | il più importante circuito nazionale del settore fa tappa nel cuore della città

Preparati a vivere un’esperienza gustosa e coinvolgente: il Pizza Festival, il più grande circuito nazionale dedicato alla regina delle tavole, fa tappa nel cuore di Falconara Marittima. Dal 18 al 20 luglio, le strade della città si trasformeranno in un grande palcoscenico di sapori, musica e allegria. Un appuntamento imperdibile per appassionati e buongustai, che promette di deliziare tutti i sensi… non mancare!

FALCONARA MARITTIMA – Pizza festival, il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la pizza, farà tappa a Falconara Marittima da venerdì 18 luglio a domenica 20 luglio (venerdì dalle 18 alle 24 e sabato e domenica dalle 13 alle 24), con ingresso libero. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

"Pizza Festival" a Falconara: il più importante circuito nazionale del settore fa tappa nel cuore della città - Dieci forni sempre accesi, 20 pizzaioli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze negli stand predisposti da mezzogiorno alla sera senza interruzione. Come scrive anconatoday.it

