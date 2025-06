Più gruppi per 50 manifesti Indagine sul blitz anti Israele

Nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, una serie di raid simultanei ha sconvolto la città: oltre cinquanta manifesti con la scritta "Israeli not welcome" sono comparsi ovunque, lasciando sospetti e domande senza risposta. Chi si nasconde dietro questi attacchi coordinati? L'indagine mira a scoprire gli autori di questa inquietante campagna, che potrebbe indicare un fronte antagonista ben organizzato e deciso a manifestare il proprio dissenso.

Più gruppi in azione. Raid contemporanei nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì per attaccare più di cinquanta manifesti con la stessa scritta. E sospetti che si concentrano sull’area antagonista. Sono i punti di partenza dell’indagine che sta cercando di identificare chi ha affisso in giro per la città decine di cartelli blu con la scritta bianca "Israeli not welcome", vale a dire "Israeliani non benvenuti". Gli autori hanno preso di mira alcuni punti specifici di Milano, non scelti a caso: oltre alla zona di via Padova, si sono concentrati sull’area del quartiere ebraico (sistemandoli di proposito in punti di passaggio come gli ingressi della stazione Tolstoj della M4 e lungo via Soderini e via D’Alviano) e nelle strade attorno al teatro Franco Parenti (già preso di mira tre settimane fa con scritte sui muri e sui marciapiedi prima della manifestazione "Due popoli, due Stati" organizzata da Italia Viva, Azione e +Europa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it