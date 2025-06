Più di 60 morti a Gaza dopo gli ultimi attacchi israeliani | In Iran funerali di Stato per 60 martiri della guerra dei 12 giorni

In un clima di tensione e speranza, Gaza piange 60 vittime dopo gli ultimi attacchi israeliani, mentre in Iran si tengono funerali di stato per i martiri dei dodici giorni di guerra. Trump annuncia un imminente cessate il fuoco nella Striscia, suscitando reazioni e commenti tra cui quello su Khamenei: "L'ho salvato da una morte ignominiosa". Quale sarà il prossimo capitolo di questa complessa crisi?

Trump annuncia un cessate il fuoco nella Striscia "entro la prossima settimana". Il presidente americano su Khamenei: "L'ho salvato da una morte ignominiosa".

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Wafa, 10 morti in attacchi israeliani a Gaza e Khan Yunis. Il primo è avvenuto vicino a una scuola http://ow.ly/Ou3W106e4cU | #ANSAmed #ANSA Vai su X

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani nella Striscia hanno provocato 69 morti e 221 feriti. Il bilancio complessivo, dall'inizio delle ostilità ad ottobre 2023, è salito così a 55.706 vittime e 130.1 Vai su Facebook

Attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza: oltre 60 morti; Gaza, oltre 56mila morti dall’inizio della guerra; Media, decine di morti nella Striscia. Trump annuncia: Cessate il fuoco entro una settimana - Le Idf hanno tentato di eliminare un agente dell'ala militare di Hamas coinvolto nella pianificazione del massacro del 7 ottobre.

Attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza: oltre 60 morti - Secondo l'ospedale Shifa, nel nord della Striscia di Gaza, otto persone sono morte carbonizzate in seguito ai bombardamenti israeliani su una scuola del campo profughi di Jabaliya. Da it.euronews.com

Media, salgono a 49 i morti nei raid israeliani su Gaza - Almeno 49 persone sono state uccise a Gaza dagli attacchi israeliani da venerdì sera, secondo quanto riportato dal personale sanitario citato dal Guardian. Scrive msn.com