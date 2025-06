Pisa trovato un cadavere in Arno

Un ritrovamento inquietante scuote Pisa: un cadavere è stato scoperto nel fiume Arno proprio durante i preparativi per il tradizionale Gioco del Ponte. La scena, ancora avvolta nel mistero, ha mobilitato forze di polizia, vigili del fuoco e soccorritori, in attesa dei sommozzatori. Le indagini sono in corso per identificare la vittima e chiarire le circostanze di questo ennesimo episodio che ha sconvolto la città. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

Pisa, 28 giugno 2025 – Un corpo è stato ritrovato nel fiume Arno durante i preparativi per il Gioco del Ponte. Non si conosce ancora l'identità. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale, i militari dell'Arma, ma anche i vigili del fuoco e personale del 118. Si sta aspettando l'arrivo dei sommozzatori per il recupero. Sono in corso i primi rilievi per capire di chi si tratti e se il corpo sia stato trasportato dalle correnti. Sarebbe rimasto in acqua a lungo prima di essere scoperto. Non si esclude alcuna pista al momento. Intanto continuano i preparativi per la manifestazione che chiude il Giugno pisano.

