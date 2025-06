Pisa | trovato cadavere di una donna nel tratto cittadino dell’Arno Mistero sull’identità

Un episodio inquietante scuote Pisa: nel cuore della città, il corpo senza vita di una donna di circa 50 anni è stato ritrovato nel fiume Arno. Il mistero sull’identità di questa sconosciuta avvolge ancora le autorità e la comunità, che si interrogano sulle circostanze di questo tragico evento. Le indagini sono in corso per fare luce su un caso che ha lasciato tutti senza parole.

Potrebbe essere di una donna di circa 50 anni il cadavere recuperato nel pomeriggio i oggi, 28 giugno 2025, dai sommozzatori in Arno nel centro di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa: trovato cadavere di una donna nel tratto cittadino dell’Arno. Mistero sull’identità

In questa notizia si parla di: cadavere - donna - arno - pisa

Trovato il cadavere di una donna nel lago di Como: identificata, si indaga sulle cause del decesso - Il 21 maggio è stato trovato il corpo di una donna di 61 anni nel lago di Como, a Cernobbio. Le autorità indagano sulle cause del decesso, cercando di chiarire i motivi di questa tragica scoperta.

Cadavere trovato in Arno a Pisa: è di una donna morta da tempo Vai su X

Lunedì 23 giugno – Serata inaugurale del Pisa Chinese Film Festival 2025! Parco delle Concette, Pisa Apertura cancelli: ore 20:30 Con buffet di benvenuto e saluti istituzionali! A fare gli onori di casa: ? Xueyan Wu (Direttrice dell’Istituto Confuci Vai su Facebook

Il cadavere trovato in Arno a Pisa è di una donna morta da tempo; Pisa, cadavere trovato in Arno: è di una donna; Pisa, trovato cadavere nell’Arno in pieno centro: mistero sull’identità, si cerca tra le persone scomparse.

Cadavere trovato in Arno a Pisa: è di una donna morta da tempo - E’ di una donna dell’apparente età di 50 anni il cadavere recuperato nel pomeriggio dai sommozzatori in Arno nel centro di Pisa. Riporta msn.com

Pisa, cadavere trovato nell’Arno in avanzato stato di decomposizione. Si tratterebbe di una donna morta da tempo - Secondo le prime informazioni, il cadavere potrebbe essere rimasto in acqua per diversi giorni, anche a causa delle alte temperature di questi ultimi tempi che avrebbero accelerato il processo di deco ... Si legge su informazione.it