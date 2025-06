Piombo e idrocarburi pesanti oltre i limiti nel sottosuolo il campo della Fincantieri resta chiuso

L'area dell'ex Manifattura Fincantieri si rivela un sito su cui gravano rischi ambientali significativi: piombo e idrocarburi pesanti oltre i limiti di legge. La chiusura del campo √® una misura di tutela che invita a ulteriori approfondimenti. La questione desta preoccupazione tra cittadini e autorit√†, sottolineando l'importanza di un intervento immediato. Solo con indagini approfondite potremo garantire un futuro pi√Ļ sicuro e sostenibile per tutta la comunit√†.

I valori¬†di alcune sostanze inquinanti¬†presenti sotto al campo della Fincantieri¬†sono oltre la soglia prevista dalla norma e dunque sono necessarie ulteriore indagini. E' quanto si evince da¬†una nota dell'immobiliare di Cdp,¬†Cassa depositi e prestiti,¬†proprietaria¬†dell'area dell'ex Manifattura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

