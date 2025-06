Pioli Al-Nassr l’ex Milan andrà alla Fiorentina | al suo posto Jorge Jesus! Principio d’accordo gli aggiornamenti

Il calcio non si ferma mai: Stefano Pioli, ex Milan, si prepara a lasciare l'Italia per approdare alla Fiorentina, mentre Jorge Jesus è ormai vicino a prendere il suo posto all’Al-Nassr. Un vero e proprio scambio di panchine che infiamma il calciomercato, con un’avvincente novità pronta a rivoluzionare le squadre e le strategie dei prossimi mesi. Restate sintonizzati, gli aggiornamenti continuano a susseguirsi!

Pioli Al-Nassr, l’ex tecnico Milan andrà alla Fiorentina: al suo posto ci sarà Jorge Jesus! Principio d’accordo, tutti gli aggiornamenti Jorge Jesus è ormai vicinissimo alla panchina dell’Al-Nassr. Dopo l’addio di Stefano Pioli, atteso alla guida della Fiorentina, il club saudita si è mosso rapidamente per garantirsi i servigi dell’allenatore portoghese. Secondo quanto riportato da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pioli Al-Nassr, l’ex Milan andrà alla Fiorentina: al suo posto Jorge Jesus! Principio d’accordo, gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: pioli - nassr - fiorentina - jorge

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'allenatore Pioli non sono riusciti a qualificarsi per la prossima Champions asiatica, suscitando indignazione tra i tifosi.

Stefano Pioli lascia l’Al-Nassr: arriva anche il saluto di Cristiano Ronaldo Vai su Facebook

Al-Nassr, dopo Pioli c'è Jorge Jesus: intesa di massimo con il tecnico portoghese; L’Al-Nassr ha già il sostituto di Pioli. Ronaldo si affida all’esperienza; L’Al Nassr alla ricerca del sostituto di Pioli: tra i profili valutati, si fa largo quello di Jorge Jesus.

Al-Nassr, dopo Pioli c'è Jorge Jesus: intesa di massimo con il tecnico portoghese - Dopo l`addio del tecnico italiano, che a breve sarà annunciato come nuovo allenatore della Fiorentina,. Si legge su calciomercato.com

Stefano Pioli lascia al nassr e si prepara a guidare la fiorentina, arriva il saluto di Cristiano Ronaldo - Stefano Pioli lascia l'al nassr dopo meno di un anno in Arabia Saudita, con 28 vittorie in 44 partite; torna in Italia per guidare la Fiorentina, mentre Cristiano Ronaldo conferma la sua permanenza ne ... Secondo gaeta.it