Pioggia di mete a Città del Capo | il Sudafrica travolge i Barbarians

Una vera e propria pioggia di mete ha travolto i Barbarians a Città del Capo, con gli Springboks che si sono imposti 54-7 in una partita devastante. I campioni del mondo hanno dimostrato tutta la loro potenza, inviando un messaggio chiaro all’Italia in vista delle sfide del 5 e 12 luglio. La preparazione continua: sarà una sfida da non perdere!

Sotto il diluvio finisce 54-7. Partita devastante degli Springboks campioni del mondo, che lanciano un chiaro segnale all’Italia per le sfide del 5 e del 12 luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pioggia di mete a Città del Capo: il Sudafrica travolge i Barbarians

In questa notizia si parla di: pioggia - mete - città - capo

? SCOUT PROBLEMS ? Chi di voi ha mai vissuto questo momento epico? ? Capo: "Il meteo dice sole per tutta la settimana!" ? Realtà: Diluvio universale giorno 2 La soluzione? TELONI DA CAMPO, COPRI CUCINE/FUOCO e ANGOLI DI SQUADRIGLI Vai su Facebook

Pioggia di mete a Città del Capo: il Sudafrica travolge i Barbarians; Meteo, maltempo a Pasquetta: Sicilia in allerta gialla per rischio pioggia; Pioggia forte e grandine inattese e Gagliano del Capo finisce imbiancata.