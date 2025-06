Pioggia di critiche sul logo della città | Quanto è costata l’operazione?

Il nuovo logo di Macerata sta scatenando una vera e propria pioggia di critiche, sollevando dubbi sulla sua efficacia e sul processo decisionale. Perché non coinvolgere prima la comunità, come fanno altre realtà? La discussione è aperta, e l’opinione di esperti come David Miliozzi invita a riflettere sull’importanza di un’immagine che rappresenti autenticamente l’anima cittadina. Ma quali saranno le future mosse?

Il logo andava condiviso con la comunità prima, come proposta. Con quello della nostra lista civica, per esempio, abbiamo fatto così. David Miliozzi, consigliere comunale per Macerata Insieme e professore di storia dell'arte, si esprime sul nuovo city brand di Macerata, che sta facendo discutere molto sia per quanto riguarda il lato estetico dell'esito sia per quella che è o non è l'identità maceratese, che dal logo dovrebbe essere veicolata. "Un brand deve essere riconoscibile e immediato. Noi ci siamo arrivati come lista partendo da un disegno di Silvio Craia, artista del posto – spiega Miliozzi –, puntando sulla ' maceratesità ' del materiale comunicativo.