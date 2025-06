Pioggia di critiche e sfottò per il nuovo ’city brand’ | Sembra un insetto non rappresenta la città

Il nuovo "city brand" di Macerata sta facendo molto parlare, ma non per il motivo sperato. Critiche e ironie si sono scatenate immediatamente, con alcuni che lo paragonano a un insetto o a una macchia, mentre altri lo vedono come le enigmatiche tavole di Rorschach. Un’idea innovativa o un passo falso? La discussione è aperta: questo logo potrebbe davvero rivoluzionare l’immagine della città o rischia di dividerla ulteriormente.

C’è chi lo paragona a uno strano insetto, chi a una macchia, chi invece tira in ballo le immagini delle tavole di Rorschach. Neanche il tempo di essere presentato che il nuovo logo (nella foto) o meglio, " city brand " – della cittĂ di Macerata è stato sommerso da una pioggia di critiche e di commenti ironici. L’immagine – ideata dallo studio grafico Sonnoli di Rimini – è composta da tre forme astratte che rappresentano il disegno dei perimetri del comune, del centro abitato e del centro storico. L’obiettivo – sostengono dal Comune – è "darsi un’identitĂ , per promuovere la cittĂ a livello turistico e culturale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pioggia di critiche e sfottò per il nuovo ’city brand’: "Sembra un insetto, non rappresenta la cittĂ "

