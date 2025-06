Pio Esposito sulle orme di Adriano e Recoba così si è preso il suo posto all’Inter | i tifosi sognano in grande

Francesco Pio Esposito, talento emergente dell'Inter, sta scrivendo il suo capitolo di grande calcio. Dalle orme di leggende come Adriano e Recoba, ha preso il suo spazio con determinazione, accendendo la passione dei tifosi e alimentando sogni di gloria. Con un esordio da applausi e un gol decisivo, il giovane attaccante si prepara a lasciare il segno. E ora, che il suo cammino sia solo all’inizio di una straordinaria avventura...

. Ecco come può essere l’attacco. Francesco Pio Esposito è certamente il protagonista di queste ultime settimane in casa Inter. Prima l’esordio, poi il gol decisivo contro il River Plate al Mondiale per Club. Oggi il centravanti classe 2005 compie 20 anni e, stando a Tuttosport, ha giĂ conquistato tutti per mantenere un posto nell’attacco del prossimo anno, seguendo le orme di precedenti illustri come Adriano e Recoba. PIO ESPOSITO – « Come il Chino Alvaro Recoba nel 1997 o l’Imperatore Adriano nel 2001. 🔗 Leggi su Internews24.com