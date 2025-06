Pio Esposito Inter il suo scopritore racconta | Ecco quando è scattata la scintilla allo Spezia il gol al River lo porta alla ribalta mondiale!

Dove nasce Pio Esposito allo Spezia? È una storia di talento e scoperta che ha portato un giovane promettente a conquistare il palcoscenico mondiale. Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia, rivela i retroscena di questa incredibile ascesa, culminata con il gol al River e l’esplosione mediatica. Un racconto appassionante di dedizione, intuizioni e sogni diventati realtà, che dimostra come la passione possa trasformare il potenziale in gloria.

Pio Esposito Inter, il suo scopritore racconta l’esplosione dell’attaccante: le parole di Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia. Intervistato da Tuttosport, Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia, racconta chi è Francesco Pio Esposito e i motivi che lo hanno spinto più di due anni fa a puntare su quel ragazzino appena uscito dalla Primavera dell’ Inter. DOVE NASCE PIO ESPOSITO ALLO SPEZIA – « Eravamo ancora in A e con grandi speranze di salvarci; chiesi di avere Pio Esposito a luglio, lo vidi incuriosito, ma non stupito. Dopo lo spareggio con il Verona retrocedemmo, ma tenni ferma la richiesta e da Milano mi dissero che eravamo stati i primi a farla, ed avevamo una sorta di prelazione ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, il suo scopritore racconta: «Ecco quando è scattata la scintilla allo Spezia, il gol al River lo porta alla ribalta mondiale!»

In questa notizia si parla di: esposito - racconta - spezia - inter

Inter, Salvatore Esposito racconta il fratello Pio: “Sposta gli equilibri” - Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia e fratello maggiore di Pio e Sebastiano, svela il talento e l'emotività del suo congiunto, che sta spostando gli equilibri nel mondo del calcio.

"Onorato di aver indossato questa maglia, ho esaudito un sogno" ? Pio #Esposito racconta le emozioni provate dopo l'esordio con l'#Inter Una possibilità che ora si augura di avere ancora Vai su X

HA SEGNATO PIO ESPOSITO Alla sua prima da titolare con la maglia dell'Inter, è lui a sbloccare un match delicatissimo come quello contro il River Plate Che sia il primo di tanti, la Nazionale ne ha bisogno #PioEsposito #Inter #InterRiverPlate #FI Vai su Facebook

Inter, Esposito: Il goal è stato uno shock. Ho capito fosse vero guardando Lautaro. E poi spiega l'esultanza; Francesco Pio Esposito: Non penso all'Inter. Vi racconto perché esulto come Braccio di Ferro; I fratelli Esposito ancora insieme? A Bologna ci pensano eccome.

Pio Esposito, l’oro Inter che brilla in America: gol e personalità. Nello spogliatoio tutti… - Tanto è bastato a Pio Esposito per far innamorare l’Inter e i suoi tifosi. Scrive fcinter1908.it

Pio Esposito show contro il River Plate, lo Spezia sui social lo esalta così - Francesco Pio Esposito ha segnato, contro il River Plate, il suo primo gol con la maglia dell'Inter: il commento social dello Spezia ... Segnala fcinter1908.it