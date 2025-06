Pio Esposito allontana Hojlund! Inter ammaliata e convinta – TS

Francesco Pio Esposito sta conquistando l’Inter con prestazioni straordinarie nelle prime due sfide stagionali, dimostrando di meritare la conferma anche nella prossima stagione. La sua crescita ha avuto ripercussioni significative, incluso un forte allontanamento di Hojlund dal club nerazzurro. Esposito si è preso il cuore dei tifosi e del club, consolidando la sua posizione e lasciando intendere che il suo futuro all’Inter è più brillante che mai.

Francesco Pio Esposito ha dimostrato, grazie alle prestazioni offerte nelle prime due sfide giocate in maglia Inter, di meritarsi la riconferma nella prossima stagione. Con delle conseguenze drastiche sul fronte legato a Rasmus Hojlund. LA DECISIONE – Francesco Pio Esposito si è preso l’Inter e non intende più lasciarla. L’impatto del giovane campano nel mondo nerazzurro è stato totalizzante, lambendo vari aspetti che riguardano sia i tifosi sia i componenti della dirigenza e dello staff tecnico meneghini. Anche grazie al feeling con Cristian Chivu, il primo esponente del mondo Inter a credere fortemente nella sua capacità di incidere a ogni livello (prima in Primavera e poi in Prima Squadra), Pio ha dato prova – a suon di gol e prestazioni importanti – di meritarsi di far parte del reparto avanzato dell’Inter della prossima stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pio Esposito allontana Hojlund! Inter ammaliata e convinta – TS

In questa notizia si parla di: esposito - hojlund - inter - allontana

Hojlund Inter, i nerazzurri non mollano la presa: già scavalcato Pio Esposito, l’idea di Marotta - L’Inter non molla la presa su Rasmus Hojlund, nonostante la sorprendente performance di Pio Esposito al Mondiale per Club.

Rasmus Hojlund allontana le sirene di mercato L'attaccante danese, accostato al Napoli, oltre che a Inter e Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni precise a Tv2Sport: "Mi aspetto di restare qui" #SscNapoli #Hojlund #ManchesterUnited Vai su Facebook

Inter, parla l'agente di Pio Esposito: futuro deciso; Pio Esposito ha conquistato i tifosi e non solo. E l'Inter cosa fa? La strategia; Hojlund allontana l'Inter: Ho un contratto fino al 2030, mi aspetto di giocare ancora al Manchester....

Inter, la sorpresa Pio Esposito rivoluziona il mercato: priorità a un trequartista - L’Inter cambia strategia di mercato dopo l’exploit di Pio Esposito. Secondo msn.com

Pio Esposito ha conquistato i tifosi e non solo. E l'Inter cosa fa? La strategia - Nerazzurri sempre più vicini a Bonny, un investimento da 25 milioni. Si legge su tuttosport.com