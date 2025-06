Pino Insegno e Roberto Ciufoli su Raidue con ‘Facci ridere’

Preparatevi a ridere di gusto! Pino Insegno e Roberto Ciufoli tornano protagonisti di ‘Facci ridere’, il nuovo show su Raidue che promette comicità esplosiva every domenica sera. Tre squadre simbolo di Nord, Centro e Sud si sfideranno con battute, parodie e performance irresistibili, giudicate da tre musoni d’eccezione. Un appuntamento imperdibile per chi ama il divertimento spensierato e la buona comicità made in Italy!

Pino Insegno e Roberto Ciufoli insieme su Raidue. Da domani, domenica 29 giugno, in Prima serata andrà in onda la comicità con ‘Facci ridere’. Ogni domenica tre squadre, che rappresentano simbolicamente Nord, Centro e Sud Italia, si sfideranno a colpi di battute, aneddoti, barzellette, parodie, imitazioni e ogni genere di performance comica davanti alla giuria dei “tre musoni”. Che ogni volta saranno tre diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Benigni, Milly, Venier e Conti. La nuova Rai va sull’usato sicuro Arriva in prima serata su Rai2 “Facci Ridere”: in onda ogni domenica a partire da domani 29 giugno, l’esuberante show comico condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli porta sul palco l’Italia autentica e spontanea, dove chiunque – a patto di saper far ridere – puo? diventare protagonista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pino Insegno e Roberto Ciufoli su Raidue con ‘Facci ridere’

FACCI RIDERE L'esuberante show comico con #PinoInsegno e #RobertoCiufoli, da domenica 29 giugno su #Rai2.

Una coppia di conduttori, Pino Insegno e Roberto Ciufoli, e una sola missione: farci ridere. I protagonisti arrivano da tutta Italia, ognuno con il proprio accento e tutti con la battuta pronta. Ma chi riuscirà davvero a far ridere la giuria? "Facci ridere", da dome

