Pil l' analisi Svimez per regioni | Roma-Napoli e Palermo il nuovo sistema cresce più degli Usa

Scopri come i dati di Svimez stanno rivoluzionando la nostra percezione dell'economia italiana, con un focus su Roma, Napoli e Palermo. Il nuovo sistema di analisi evidenzia una crescita record del 249% rispetto agli USA, aprendo scenari inaspettati per il Centro Italia nel 2023 e le prospettive regionali del 2024.

La rivoluzione operata dalla Svimez sui dati di crescita del Centro Italia nel 2023 e le prime stime sui PIL regionali del 2024 hanno disegnato un quadro completamente nuovo della dinamica economica.

Pil, l'analisi Svimez per regioni: Roma-Napoli e Palermo, l'asse della crescita - La rivoluzione operata dalla Svimez sui dati di crescita del 2023 e le prime stime sui PIL regionali del 2024 hanno disegnato un quadro completamente nuovo della dinamica economica italiana, evidenziando un asse della crescita che coinvolge Roma, Napoli e Palermo.

Svimez: torna il gap di crescita con l’Ue, nel 2024 Sud +1%, Centro-Nord +0,6% - Complessivamente in Italia nel 2024 il Pil è cresciuto dello 0,7%, in linea con il dato del 2023, ma al di sotto della media dell’Ue (+1%) per la prima volta dal 2021 ... Riporta ilsole24ore.com