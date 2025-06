Pier Silvio Berlusconi esce allo scoperto | basta donne sarà un uomo I Il numero uno di Mediaset taglia i ponti col passato | ma il nome è top secret

Pier Silvio Berlusconi si apre al futuro, lasciandosi alle spalle il passato e puntando su una novità che sta già facendo discutere: il volto di punta di Mediaset sarà presto rivoluzionato. Con un'aria di rinnovamento e silenziosi segreti, il manager annuncia un cambio di rotta che promette di ridefinire il pomeriggio televisivo. Il nome dell’artefice di questa svolta rimane top secret, ma le aspettative sono alte: ecco cosa ci attende.

L’amministratore delegato di Mediaset ha in mente un nuovo volto per la trasmissione del pomeriggio, ci sono nuovi nomi La nuova stagione di Pomeriggio Cinque si apre con un volto diverso dal solito. Dopo mesi di indiscrezioni, smentite e nomi ipotizzati, la certezza riguarda l’edizione estiva del programma di Canale 5, che sarà affidata ad Alessandra Viero. La giornalista e conduttrice, già volto noto di Quarto Grado, prenderà le redini del contenitore pomeridiano a partire dal 9 giugno, con appuntamenti quotidiani dal lunedì al venerdì, dalle 17:05 alle 18:45, in diretta dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it