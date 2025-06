Picliafico opportunità di mercato per il Siviglia

Il mercato del Siviglia si infiamma con opportunità interessanti per rafforzare la rosa in vista della stagione 2025. La priorità sembra essere il settore sinistro, attualmente coperto da Adrià Pedrosa, ma il club valuta anche potenziali acquisti come Brian Oliván, pronto a lasciare l’Espanyol. Questa finestra di mercato potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro degli andalusi, aprendo nuove prospettive tattiche e strategiche. Restate con noi per scoprire tutti gli sviluppi!

2025-06-27 19:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Una delle posizioni che ti spinge di più a rafforzare il Siviglia è quella di Lato sinistro dove hai solo a disposizione Adrià Pedrosa. Qualche settimana fa si parlava Brian Oliván Come uno dei suoi possibili obiettivi, poiché il catalano diventerà Libero agente Dopo aver finito il tuo Contratto con Espanyol. In una situazione simile è il cognome che è stato correlato al club ispanico: Nicolás Tagliafico. Sebbene il Olympique de Lyon ha proposto un'offerta di rinnovo, il Discesa di categoria Del francese ostacola la sua continuità, quindi viene presentata come una buona opportunità di mercato a basso costo.