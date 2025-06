Picchia avvocato della madre in commissariato | infermità parziale condannato a due anni

Una vicenda che ha scosso Nardo’ si è conclusa con la condanna di Vladislav Railean, 33 anni, per aver aggredito l’avvocato della madre durante un confronto in commissariato. La sentenza, che lo condanna a due anni di reclusione per lesioni parziali, segna un importante passo nel processo, dopo aver modificato il rito e valutato attentamente le perizie psichiatriche. La giustizia ha fatto il suo corso, ma resta aperto il dibattito sulla tutela legale e sulla gestione dei conflitti familiari.

NARDO’ – Al termine del confronto di due perizie psichiatriche e la trasformazione del rito processuale, da quello per direttissima a quello abbreviato, richiesto dalla difesa, è arrivata la sentenza di condanna nei confronti di Vladislav Railean, il 33enne di origini moldave e residente a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

