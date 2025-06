Piazza Zucchi al centro | quattro mesi di idee sicurezza e rigenerazione sociale

Dal 30 giugno al 30 ottobre, Piazza Zucchi diventa un laboratorio urbano a cielo aperto. Quattro mesi in cui cittadini, associazioni, commercianti e professionisti saranno chiamati a costruire insieme il futuro di uno degli spazi più delicati e discussi della città . Un percorso partecipato, concreto e condiviso, sostenuto dal Comune di Arezzo attraverso un progetto che ha ottenuto il finanziamento di un bando regionale sulla rigenerazione urbana e sociale. Piazza Zucchi, infatti, è stata individuata come area prioritaria di intervento. Una zona complessa, che richiede risposte trasversali: sicurezza, coesione, vivibilità . 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Piazza Zucchi al centro: quattro mesi di idee, sicurezza e rigenerazione sociale

