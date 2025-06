Piazza STeresa diventa campo di basket | Il parquet resterà tutta l' estate

In un suggestivo scenario nel cuore di Brindisi, Piazza Santa Teresa si è animata con il vibrante spirito sportivo, diventando un vero e proprio campo di basket per l’undicesima edizione del torneo Internazionale “Brindisi Porta del Salento”. Il parquet resterà aperto tutta l'estate, offrendo a appassionati e curiosi occasioni di divertimento e aggregazione. Un evento che ha unito sport, cultura e comunità, lasciando un segno indelebile nel cuore della città.

BRINDISI - Nella splendida cornice di Piazza Santa Teresa, trasformata in un campo di basket, si è conclusa l’undicesima edizione del torneo Internazionale “Brindisi Porta del Salento”, Memorial Massimo Dell’Aglio, organizzata dall’Asd Robur Brindisi con il supporto di Ennova Solution, Bis di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

