pfizergate la destra presenta una mozione di sfiducia contro von der leyen i partiti italiani per ora si sfilano

Il Pfizergate scuote le istituzioni europee: una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen si fa strada, con già 72 firme a sostegno. Mentre i partiti italiani al momento si sfilano, la suspense cresce. La presidente della Commissione si prepara alla prova cruciale del voto nell’Europarlamento, potenzialmente già a luglio. È un capitolo che potrebbe cambiare gli equilibri di Bruxelles e oltre.

Il Pfizergate spinge la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen alla prova del voto di fiducia dell’ Europarlamento. Non è ancora stato deciso quando si terrà questa votazione, forse già nella plenaria di luglio, ma le premesse tecniche ci sono tutte. A sostegno della mozione ci sono già infatti le 72 firme di eurodeputati necessarie per richiedere la procedura. A presentare il testo è l’europarlamentare bulgaro Gheorghe Piperea che fa parte del raggruppamento dei Conservatori, di cui fa parte anche Fratelli d’Italia e che ha raccolto adesioni anche tra molti eletti come indipendenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it